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استبعاد نجاد وقبول روحاني بالسباق الرئاسي الإيراني
محمود أحمدي نجاد - إيران

استبعاد نجاد وقبول روحاني بالسباق الرئاسي الإيراني

الخميس، 20 ابريل 2017 10:31 م
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أفادت وسائل إعلام إيرانية باستبعاد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما أفادت الأنباء بقبول الرئيس روحاني ومنافسه إبراهيم رئيسي.

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