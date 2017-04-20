حقق فريق الأهلي، الذى يضم النجم المصرى محمد عبد الشافى، فوزا صعبا على ضيفه الفيصلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب “مدينة الملك عبد الله” مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي.وشارك عبد الشافى فى المباراة بالكامل وظهر بمستوى جيد على مدار شوطى المباراة.

وكان الفيصلى البادئ بالتسجيل فى الدقيقة 42 عن طريق اللاعب البرازيلي لويس جوستافو، قبل أن يعدل عقيل بلغيث النتيجة للأهلى فى الدقيقة 52، وسجل مهند عسيري هدف فوز الأهلى باللقاء فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

ورفع الأهلى رصيده للنقطة 49 فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد الفيصلى عند النقطة 26 فى المركز التاسع.