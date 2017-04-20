أجرى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بالمرشح الرئاسي الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث سير “الانتخابات الرئاسية المهمة” المرتقبة في فرنسا .

وقال كيفين لوبس المتحدث باسم باراك أوباما أن الاتصال لم يهدف إلى تقديم دعم رسمي للمرشح الرئاسي ماكرون.

وأضاف لويس أن أوباما أعرب عن تقديره لفرصة الاستماع إلى ماكرون بشأن حملته الانتخابية والانتخابات الرئاسية المقبلة الهامة في فرنسا، البلد الذي لا يزال أوباما ملتزما التزاما عميقا تجاهه كحليف وثيق للولايات المتحدة، وكقائد باسم القيم الليبرالية في أوروبا وحول العالم.

من جانبه، وجه ماكرون (39 عاما) شكرًا حارا لباراك اوباما لاتصاله الودي، بحسب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي و التي أكدت أن الاتصال تطرق إلى مستقبل أوروبا و القيم التقدمية التي يتمسك بها كل منهما.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يحظى بشعبية في فرنسا.

وكانت فرنسا شهدت في فبراير الماضي انطلاق حملة هزلية تدعو الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى الترشح لرئاسة فرنسا.

وصممت مجموعة من الناخبين الفرنسيين موقعا إلكترونيا خاصا للترويج لهذه الحملة، التي أطلق عليها اسم “Obama17”، نشرت فيه عريضة تطلب من أوباما خوض السباق الرئاسي في فرنسا.