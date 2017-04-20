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الهلال السعودي بطلاً للدوري للمرة الـ 14 في تاريخه
الهلال السعودي

الهلال السعودي بطلاً للدوري للمرة الـ 14 في تاريخه

الخميس، 20 ابريل 2017 10:17 م

توج نادى الهلال بطلا للدورى السعودى لكرة القدم للمرة الـ14 فى تاريخه، وذلك عقب تغلبه على نظيره الشباب بنتيجة 2 / 1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ملعب “الملك فهد الدولى”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دورى جميل.

وكان الهلال يحتاج لنقطة واحدة من أجل التتويج رسميا بلقب المسابقة، حيث تتبقى جولتان فقط على نهاية المسابقة وتفصله 8 نقاط كاملة عن وصيفه النصر، ليحقق الثلاث نقاط من خلال الفوز ويتوج رسميا.

أهداف مباراة اليوم جاءت عن طريق عمر خربين (13) عبر ركلة جزاء، والبرازيلى كارلوس إدواردو (35)، بينما جاء هدف الشباب (31) عن طريق عبد المجيد الصليهم، وبذلك يحقق الهلال اللقب الغائب عن خزائنه منذ 5 سنوات، حيث آخر مرة حصل فيها على اللقب موسم 2010/2011، وذلك بعد أن وصل رصيده إلى النقطة 60.

يشار إلى أن الهلال هو صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب الدوري السعودي “13 مرة”، يليه النصر واتحاد جدة “8 مرات”.

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