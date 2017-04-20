الرئيس الجزائري يوقع مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات للتعاون الدوليالخميس، 20 ابريل 2017 10:19 م
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون الدولي وذلك طبقا للدستور.
وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم الخميس - أن هذه الاتفاقيات تتضمن البروتكول الإضافي لاتفاق التعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين الجزائر وتركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق الموقع بالجزائر ، وكذلك انضمام الجزائر إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي البصري المعتمدة في بكين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012.
ووقع الرئيس بوتفليقة أيضا على مرسوم رئاسي يتعلق بمذكرة التفاهم بين حكومتي الجزائر وإيران في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2015 ، فضلا عن مذكرة التفاهم للتعاون بين الجزائر وهولندا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي الموقعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016.
كما وقع الرئيس بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين الجزائر وفرنسا المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016.
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