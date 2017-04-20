الداخلية: الإرهاب يستهدف نسيج الدولة.. وأقباط مصر ضربوا مثلا في الوطنيةالخميس، 20 ابريل 2017 10:16 م
التقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الخميس، وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة؛ وذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين كيانات مجلس النواب وكافة قطاعات وزارة الداخلية ، خاصةً فيما يتعلق بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.
ورحب وزير الداخلية - في بداية اللقاء - بأعضاء اللجنة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع اللجنة بشكلٍ كامل من منطلق إستراتيجيتها الثابتة نحو صيانة حريات وحقوق وكرامة المواطنين الت كفلها الدستور، بما يُعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وحرص وزير الداخلية على توجيه العزاء للشعب المصري في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من رجال الشرطة والمواطنين ، مؤكداً أن أقباط مصر لايزالو يضربون مثلاً غير مسبوق في الوطنية والفداء سيخلده التاريخ في ذاكرته .. مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب في مصر تتم فى صورة ملحمة وطنية شعبية رفيعة تتضافر فيها فاعليات كافة قطاعات المجتمع فى لحمة وتآزر مع الجهود المضنية التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.
وأشار الوزير ، إلى أن المؤامرة الحقيقية للإرهاب تستهدف نسيج الدولة بشكل مخطط ومنظم، ورغم النجاحات الضخمة التي حققتها قوات الشرطة والجيش في مواجهة تلك المخططات ، إلا أن المعركة لم تنتهى، وأن وزارة الداخلية مصرة كل الإصرار على كسر شوكة الإرهاب والوقوف بصلابة ضد الموجة الإرهابية الشرسة والتى أصبحت آفة دولية، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لا توجد دولة فى العالم يمكنها أن تحمى نفسها بمفردها منه، وهو ما يتطلب جهد ممنهج إقليمى ودولى لمواجهة هذه الظاهرة .
وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن يعى الجميع طبيعة المرحلة وتحدياتها، مشيراً إلى الدور المحورى الذى يضطلع به النواب فى تبصير الشعب المصرى بحجم المخاطر المحدقة بالوطن للتلاحم والتكاتف مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
(وزير الداخلية:الحالة الأمنية فى سيناء أصبحت أفضل بكثير)
كما حرص اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على إرسال رسالة طمأنة بشأن الأوضاع فى سيناء من خلال النواب، مؤكداً أن هناك جهوداً ضخمة تبذل لإقرار الأمن والاستقرار بها، وأن الحالة الأمنية أصبحت أفضل بكثير بعد النجاحات الأمنية التى تحققت وبات يشعر بها المواطن السيناوى .
كما أوضح أن النهج التدريبي لأعضاء هيئة الشرطة يعد من الثوابت الإستراتيجية لدى الوزارة لصقل قدراتهم في مواجهة الجريمة سواء الجنائية أو الإرهابية، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بذات القدر بإدماج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى منظومتها التدريبية، وكذلك ما تقدمه من خدمات جماهيرية للمواطنين.
(لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان : إصدار تشريعات تعضد مسيرة جهاز الأمن)
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله في مواجهة التحديات الأمنية التى تمر بها البلاد، مشيرين إلى حرصهم على استصدار التشريعات التي تعضد مسيرة جهاز الأمن وتكفل له القدرة على أداء دوره المحوري فى تدعيم أمن واستقرار الوطن، ومده بأحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الأمنية، وكذلك منحه الفرصة لتحسين الظروف الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يعزز من قدرتهم على الأداء الفاعل فى إنفاذ القانون ومواجهة كافة صور الخروج عنه .
كما أكد بعض أعضاء اللجنة أهمية وضع ضوابط قانونية تكفل مواجهة ما تروجه العناصر الإرهابية والإخوانية من شائعات ومغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تدمير عقول الشباب واستقطابهم فكرياً لصالح مؤامرتها الإرهابية.
و أعرب أعضاء اللجنة - فى نهاية اللقاء- عن تطلعهم لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجنة وأجهزة الوزارة المعنية بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن .
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