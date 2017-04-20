غادر وزير الخارجية ، سامح شكري، العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الخميس، عائدا إلى القاهرة، وذلك بعد ترؤسه اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين مصر والسودان.

وكان في وداع وزير الخارجية بمطار الخرطوم الدولي، سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت ، وأعضاء السفارة، ووكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم ، وعدد من قيادات الوزارة .

وكان شكري قد رأس الجانب المصري في اجتماعات لجنة التشاور السياسي مع السودان، التي عقدت اليوم بالخرطوم، فيما رأس الجانب السوداني ، وزير الخارجية إبراهيم غندور .

والتقى شكري بالرئيس السوداني عمر البشير ، ببيت الضيافة بالخرطوم، ونقل له رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت التأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والسودان، كما عقد ونظيره السوداني إبراهيم غندور مؤتمرا صحفيا مشتركا، استعرضا خلاله أهم ما تم الاتفاق عليه ومناقشته خلال الاجتماعات، بما يدعم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، وقاما بالرد على أسئلة الصحفيين حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.