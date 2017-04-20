أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بطب عين شمس، أن هناك 44 نوعا من الاكتئاب، وتشير الإحصائيات إلى أن 40 % إلى 45 % من مرضى السرطان يعانون من هذا المرض، وأوضح أن الراقصات لا يصبن بالاكتئاب، لأن الرقص يحسن من الحالة النفسية والمزاجية .

وأضاف عكاشة خلال مؤتمر الطب الأول لـ “صحة المرأة” أن أفضل علاج للاكتئاب هو جلسات الكهرباء أو ما تسمى “تنظيم إيقاع المخ”، وتابع: “قلت لتلاميذى لو أصبت بالاكتئاب متسبونيش اتعذب عالجونى بجلسات الكهرباء”.

وأوضح عكاشة: لكى نحترم المريض النفسى عملت عيادات مجانية بطب عين شمس، موضحا أن المريض يستطيع أن يتزوج، ويكتب شعرا لافتا إلى أن 40 % من العلماء أصحاب جوائز نوبل كانوا يعانون من أمراض نفسية، ونصف العرب والمصريين الشعراء يعانون من تلك الأمراض، و30 % من أولادكم يعانون من أمراض نفسية مختلفة، و50 % من السيدات اللاتى يعانين من السمنة يعانين من الاكتئاب.

ولفت عكاشة إلى أن 18 % من الذين يعانون من الاكتئاب ينتحرون، وكل 16 ثانية تقع حالة انتحار فى العالم، ومليون شخص ينتحرون سنويا لافتا أن أسوأ وقت للمكتئب هو وقت الصبح علما بأن الشمس تحسن من الاكتئاب.