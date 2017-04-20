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مصطفى بكري: الهجوم على الأزهر يهدف للنيل من هيبته
مصطفى بكري

مصطفى بكري: الهجوم على الأزهر يهدف للنيل من هيبته

الخميس، 20 ابريل 2017 09:31 م

استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مؤسسة الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الأزهر يتعرض لحملة تهدف للنيل من هيبته.

وقال “بكري”، في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك رؤى موضوعية لابد أن تناقش، ولكن هذا الكيان والجدار لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بهدمه بهذه الطريقة، مؤكدًا أن القضية لدى البعض أكبر من الإصلاح والملاحظات، مشيرا الى ان هدم المؤسسة خطر حقيقي على الوطن، فالهجوم الحاد ترك أثرا عكسيا في قلوب الكثيرين.

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