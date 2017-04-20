طالب العميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، الإدارة الأمريكية بزيادة المعونة لمصر.

وقال “راغب”، في لقائه مع قناة “الغد”، إن البنتاجون يسعى دائما للضغط من أجل استمرار المعونة الأمريكية لمصر، التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تُدرك مدى الأهمية الاستراتيجية من التحالف مع مصر.

وأكد راغب، أن تلك المعونة لم تعد تكفي، نظرا لارتفاع أسعار المعدات العسكرية.