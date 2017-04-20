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خبير عسكري: المعونة الأمريكية لمصر لم تعد تكفي لارتفاع اسعار المعدات العسكرية
العميد - سمير راغب

خبير عسكري: المعونة الأمريكية لمصر لم تعد تكفي لارتفاع اسعار المعدات العسكرية

الخميس، 20 ابريل 2017 09:26 م

طالب العميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، الإدارة الأمريكية بزيادة المعونة لمصر.

وقال “راغب”، في لقائه مع قناة “الغد”، إن البنتاجون يسعى دائما للضغط من أجل استمرار المعونة الأمريكية لمصر، التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تُدرك مدى الأهمية الاستراتيجية من التحالف مع مصر.

وأكد راغب، أن تلك المعونة لم تعد تكفي، نظرا لارتفاع أسعار المعدات العسكرية.

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