 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 10:43 مساءً
روابط سريعة
مقتل شرطي فرنسي وإصابة اخر في تبادل لإطلاق النار مع شخص مجهول بشارع الشانزليزيه
هجمات باريس ـ الشرطة الفرنسية

مقتل شرطي فرنسي وإصابة اخر في تبادل لإطلاق النار مع شخص مجهول بشارع الشانزليزيه

الخميس، 20 ابريل 2017 09:55 م
أ ش أ

لقي شرطي فرنسي مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الخميس،جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص مجهول الهوية، مما أدى إلى مقتله في الحال، بشارع الشانزليزيه بباريس.

وطالبت مديرية أمن باريس بتجنب منطقة الشانزليزيه التي تم اخلاؤها ، و قامت المتاجر بإغلاق أبوابها بعد أن تم فرض كوردون أمني.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3