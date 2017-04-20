لقي شرطي فرنسي مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الخميس،جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص مجهول الهوية، مما أدى إلى مقتله في الحال، بشارع الشانزليزيه بباريس.

وطالبت مديرية أمن باريس بتجنب منطقة الشانزليزيه التي تم اخلاؤها ، و قامت المتاجر بإغلاق أبوابها بعد أن تم فرض كوردون أمني.