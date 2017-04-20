الإعدام لعامل بالمنصورة قتل مواطنا تدخل لفض مشاجرة بينه وزوجته بالشارعالخميس، 20 ابريل 2017 09:18 م
صدقت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لعامل قتل مواطنا بأعيرة نارية، أثناء تدخل الأخير لفض مشاجرة بين القاتل وزوجته بمحافظة الدقهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتوح علام، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وعلاء الدين شجاع.
تعود أحداث القضية، رقم 2494 لسنة 2012 جنايات المنصورة، عندما قتل “وائل عبد الغنى محمد” المجنى عليه “محمد صلاح حمدى” عامل بسلاح نارى.
وتبين من خلال مطالعة أوراق القضية، حدوث مشادة بالشارع، تطورت إلى مشاجرة بين المتهم وزوجته بقرية ميت خميس مركز المنصورة، وأثناء تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة، أثار ذلك غضب المتهم، لغيرته القاتلة على زوجته، فقام بإحضار سلاح نارى، وانتظر المجنى عليه، فى اليوم الثانى للواقعة، وأطلق عليه 4 طلقات أستقرت به طلقتين، وتوفى متأثر بإصابته.
وتبين من خلال أقوال “محمد عبد العزيز عبد الغني” 28 سنة صاحب مطعم، مقيم قرية ميت خميس، أثناء توجده بمسرح الجريمة، أبصر المتهم بحوزته سلاح ناري،” فرد خرطوش” مطلقا منه عيارا ناريا أستقر بصدر المجنى عليه، وما أن أسقط الأخير أرضا حتى عاجله الأول بطلقة أخرى بذات المكان وعند محاولة المارة إدراكه أطلق طلقة ثالثة لإرهابهم، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا غلى محكمة جنايات المنصورة التى أصدرت حكمها المتقدم.
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