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مصرع 4 ركاب دخلت سيارتهم أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الفيوم
حادث تصادم‎

مصرع 4 ركاب دخلت سيارتهم أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الفيوم

الخميس، 20 ابريل 2017 09:20 م
وكالات

قى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر نتيجة اصطدام سيارة ملاكى بالخلف بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز على طريق الفيوم الصحراوى أمام البوابة الثانية لحدائق الأهرام، نتيجة للسرعة الزائدة، ودخلت السيارة الملاكى أسفل عجلات النقل الثقيل، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الرماية لمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور و تم رفع حطام الحادث.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش مرورية إلى المكان، وتم سحب الكثافات المرورية من المكان وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

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