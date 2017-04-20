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حكومة نتنياهو تعترف باحتضان قطر للسياح الإسرائيليين وتطالبهم بتوخى الحذر
عاصمة قطر الدوحة

حكومة نتنياهو تعترف باحتضان قطر للسياح الإسرائيليين وتطالبهم بتوخى الحذر

الخميس، 20 ابريل 2017 09:48 م
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اعترفت إسرائيل باحتضان قطر للسياح الإسرائيليين الذين يزورون العاصمة الدوحة بشكل دورى، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التى تستضيف السياح الإسرائيليين على أراضيها.

وأعلن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنه يطالب رعاياه الموجدين فى قطر بتوخى الحذر الشديد خشية تعرضهم لأذى أو هجمات إرهابية.

وأوضح المكتب أنه فى حالة تعرض أى مواطن إسرائيلى يزور أو يقيم فى الدوحة لخطر ما، فعليه التواصل مع الخارجية الإسرائيلية عبر موقعها الإلكترونى.

وعلى الرغم من عدم وجود أى علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والدوحة فى العلن، إلا أن قطر تسمح للسياح الإسرائيليين بزيارة الدوحة. ولم يصدر المكتب التابع للحكومة الإسرائيلية أى تحذير مماثل لأى دولة خليجية سوى قطر.

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