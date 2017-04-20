 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 10:32 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. بدولار واحد تستطيع شراء هذه الأشياء في 10 دول
دولارات

بالفيديو.. بدولار واحد تستطيع شراء هذه الأشياء في 10 دول

الخميس، 20 ابريل 2017 10:32 م

القيمة الشرائية للدولار الواحد أو ما يعادله من العملات الأخرى قد تختلف من بلد إلى آخر، وهذا مرتبط تماماً بتكلفة الإنتاج ومستوى الغلاء في البلد الذي تريد أن تدفع فيه دولاراً واحدا لشراء ما تريده.

في بعض البلدان قد يكفي هذا المبلغ لشراء رغيف من الخبر أو علبة تونا، وفي بلد آخر قد يكفي الدولار الواحد لشراء وجبة طعام أو عشر بيضات، وبهذا فإن الجغرافيا التي تقف عليها هي التي تحدد قدرتك الشرائية، وانتشر مقطع فيديو يظهر ما يمكن شراؤه بدولار واحد في مختلف البلدان كالتالي، حسب “العربية”:

فنلندا - علبة نقانق”سجق”

ماليزيا - 10 بيضات

سويسرا - 3 علكات”لبان”

الهند - عدة أكواب من شاي الماسالا

فيتنام - طاسة شوربة محلية تدعى بهو

التشيك - زجاجة بيرة

مصر - وجبة فلافل أو علبة تونا

هندوراس - 11 موزة

فرنسا - خبز “باجيت” واحدة



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3