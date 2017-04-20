بالفيديو.. بدولار واحد تستطيع شراء هذه الأشياء في 10 دولالخميس، 20 ابريل 2017 10:32 م
القيمة الشرائية للدولار الواحد أو ما يعادله من العملات الأخرى قد تختلف من بلد إلى آخر، وهذا مرتبط تماماً بتكلفة الإنتاج ومستوى الغلاء في البلد الذي تريد أن تدفع فيه دولاراً واحدا لشراء ما تريده.
في بعض البلدان قد يكفي هذا المبلغ لشراء رغيف من الخبر أو علبة تونا، وفي بلد آخر قد يكفي الدولار الواحد لشراء وجبة طعام أو عشر بيضات، وبهذا فإن الجغرافيا التي تقف عليها هي التي تحدد قدرتك الشرائية، وانتشر مقطع فيديو يظهر ما يمكن شراؤه بدولار واحد في مختلف البلدان كالتالي، حسب “العربية”:
فنلندا - علبة نقانق”سجق”
ماليزيا - 10 بيضات
سويسرا - 3 علكات”لبان”
الهند - عدة أكواب من شاي الماسالا
فيتنام - طاسة شوربة محلية تدعى بهو
التشيك - زجاجة بيرة
مصر - وجبة فلافل أو علبة تونا
هندوراس - 11 موزة
فرنسا - خبز “باجيت” واحدة
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