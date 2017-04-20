قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن الأسبوع الجاري شهد تأسيس 204 شركات جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية، بمعدل تأسيس يومي بلغ 41 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 195.3 مليون جنيه مصري.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الشركات المذكورة التي تم تأسيسها في الفترة بين 13 و19 أبريل الجاري توفر 1047 فرصة عمل للشباب المصري، منها 343 فرصه عمل حرفية.

وبلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات 158.8 مليون جنيه، و رأس المال الأجنبي 23.2 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال العربي 13.2 مليون جنيه، ولفتت الوزارة إلى أن هذه الشـركات تعمل في القطاعات الزراعية والصــناعية والســياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

وانتهت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا الأسبوع من إجراءات البت في 8 قطع أراض بإجمالي377 فدان بمحافظة مطروح بقيمة إجمالية تبلغ 936.8 مليون جنيه وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل القوانين وسرعة الانتهاء من الأراضي المخصصة لأغراض الاستثمار.