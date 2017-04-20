إليك.. أفضل تطبيقات الخرائط المجانية على "أندرويد" و"آي فون"

إن كنت من الأشخاص الذين يعتمدون كثيراً على الخرائط للوصول إلى مناطق معينة ومعرفة الطرق البديلة فأنت بلا شك بحاجة إلى تطبيق خرائط مميز وقوي على هاتفك الذكي.

في هذا الموضوع جمعنا لكم أفضل تطبيقات الخرائط والملاحة على أندرويد وآيفون

تطبيق Google Maps

لا يزال تطبيق Google Maps الغني عن التعريف هو الأكثر تفضيلاً بالنسبة لملايين المستخدمين حول العالم، نظراً لما يُقدمه من مزايا قوية ومنوعة.

أكثر ما يُميز التطبيق هو شموليته الواسعة في 220 دولة حول العالم، مع توفيره لمعلومات تفصيلية لأكثر من 100 مليون مكان.

ويدعم التطبيق التوجيهات الصوتية للتنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS كما يوفر للمستخدمين اتجاهات النقل وحركة المرور وتقارير الحوادث، هذا بخلاف التجول الافتراضي في بعض الأماكن الحيوية والصور الداخلية للأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم.

التوافر: آيفون – أندرويد

تطبيق Waze

Waze هو أحد أضخم تطبيقات الخرائط والملاحة وأكثرها شعبية على الهواتف الذكية.

يتميز التطبيق بتوفيره لتعليمات المسار بناءً على معلومات المرور المستمدة من مجتمع التطبيق الذي يضم ملايين السائقين حول العالم، والذين يشاركون بدورهم تنبيهات الحوادث، والمخاطر، وكمائن الشرطة، وإغلاقات الطرق، وغيرها.

التوافر: آيفون – أندرويد

تطبيق Apple Maps

Apple Maps هو التطبيق الافتراضي للخرائط والملاحة على هواتف آيفون، ويُقدم التطبيق المميزات القوية من بينها التحديثات الحية لحركة المرور والعرض ثلاثي الأبعاد إلى جانب تكامله مع المساعد الشخصي سيري.

التوافر: التطبيق الافتراضي على آيفون – غير متوفر على أندرويد

تطبيق MapFactor

يتمتع تطبيق MapFactor بشعبية كبيرة بين مستخدمي نظام أندرويد، ويضم التطبيق كافة المزايا الأساسية في تطبيقات الخرائط بما فيها العمل دون اتصال بإنترنت.

ويُقدم التطبيق خرائط مفصلة للكثير من الدول حول العالم بما فيها أغلب الدول العربية، بما في ذلك دعم الخرائط ثلاثية الأبعاد.

التوافر: أندرويد – غير متوفر على آيفون

تطبيق MAPS.ME

يأتي تطبيق MAPS.ME كأحد التطبيقات المجانية المميزة للخرائط والملاحة إلى جانب كونه أحد التطبيقات المفيدة للمسافرين.

فالتطبيق يدعم ميزة الخرائط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت “أوف لاين” كما يتيح استكشاف ملايين الأماكن حول العالم مع تميزه بالسرعة والخرائط عالية الجودة.

أكثر ما يميز التطبيق أنه مجاني بشكل كامل،على الأقل لغاية الآن، فلا وجود لأي مشتريات داخل التطبيق بعكس بعض التطبيقات التي توفر مزايا إضافية من خلال ميزة المشتريات.

التوافر: آيفون – أندرويد

تطبيق CityMaps2Go

CityMaps2Go هو أحد تطبيقات الملاحة التي تتمتع بثقة ملايين المسافرين حول العالم وذلك بفضل ميزة الخرائط دون اتصال “وضع الأوف لاين”.

ويقدم التطبيق الكثير من المزايا التي تجعله الخيار المفضل للسياح، من بينها الخرائط المفضلة لآلاف الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم ودون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

التطبيق يتيح اكتشاف الأماكن القريبة منك بمرونة وكذلك البحث عن الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والمقاهي ومعالم الجذب في آلاف المدن حول العالم.

التوافر: آيفون – أندرويد

تطبيق HERE WeGo

تطبيق HERE WeGo يعتبر أحد المنافسين القلائل لتطبيق خرائط جوجل خصوصاً من حيث الشمولية، فالتطبيق يمتاز بواجهة استخدام بسيطة وأنيقة ويدعم إمكانية تحميل الخرائط لاستخدامها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

كما يُقدم التطبيق معلومات حركة المرور وخرائط النقل العام مع دعمه لميزة التوجيه الصوتي وغيرها من المزايا المفيدة.

التوافر: آيفون – أندرويد

تطبيق Sygic

يُقدم تطبيق Sygic العديد من المزايا القوية التي تجعله أحد تطبيقات الخرائط والملاحة المميزة، من بينها خرائط عالية الجودة قابلة للتنزيل على الهاتف الذكي والاستخدام في وضع عدم الاتصال إلى جانب دعمه لميزة التوجيه الصوتي أثناء التنقل.

كما يوفر التطبيق معلومات حركة المرور التي تتيح لك العثور على الطرق السريعة وتجنب الاختناقات المرورية، هذا بخلاف توفيره لاقتراحات الأماكن ومعالم الجذب السياحية.

التوافر: آيفون – أندرويد

تطبيق Karta GPS

Karta GPS هو أحد التطبيقات التي برزت مؤخراً ضمن تطبيقات الخرائط المجانية والداعمة للعمل دون اتصال.

فيمكنك من خلال التطبيق تحميل أي خريطة مسبقاً والحصول على الاتجاهات في أي وقت وكذلك توصيات بالأماكن السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي، مع العلم أن التطبيق يدعم أيضاً ميزة التوجيه الصوتي.