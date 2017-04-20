"وأكتفي بالسحاب" ديوان جديد لخلود المعلاالخميس، 20 ابريل 2017 08:15 م
صدر مؤخرًا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع ديوان”وأكتفي بالسحاب” للشاعرة خُلود المعلا.
وهو الديوان السادس في مسيرتها الشعرية ويقع الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط، وقد صمم غلافه الفنان نضال جمهور، وهو الديوان الثاني لها عن دار فضاءات، بعد ديوانها “أمسك طرف الضوء”.
على الغلاف :
سحاب يمر
يرش المكان
وفي هذه اللحظة النقية
أشعر بأذرع الحياة تلمني
أستسلم
موقنة برحمة السماء
خلود المعلا، شاعرة من الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على الماجستير في إدارة المشروعات من جامعة ريدنج ببريطانيا، وليسانس لغة عربية من جامعة بيروت، وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات، تم تكريمها مع ثلاثة شعراء من العالم ضمن مبادرة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لشعراء السلام عام 2016.
حازت على جائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب 2008 مهرجان أصيلة بالمغرب، صدر لها خمسة دواوين شعرية ومختارات: “هنا ضيعت الزمن” صدر عام 1997، “وحدك” صدر عام 1999 عن الدار المصرية اللبنانية، “هاء الغائب” صدر عام 2003 عن الفارابي واتحاد كتاب الإمارات، “ربما هنا” في عام 2008 عن الفارابي.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
المتحدث العسكرى: مقتل 19 تكفيريا في قصف جوي بشمال ووسط سيناء
أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ، فضلا عن تدمير 4عربات ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية ، ...Thu, 20 Apr 2017 10:13:35 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT