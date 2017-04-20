صدر مؤخرًا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع ديوان”وأكتفي بالسحاب” للشاعرة خُلود المعلا.

وهو الديوان السادس في مسيرتها الشعرية ويقع الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط، وقد صمم غلافه الفنان نضال جمهور، وهو الديوان الثاني لها عن دار فضاءات، بعد ديوانها “أمسك طرف الضوء”.

على الغلاف :

سحاب يمر

يرش المكان

وفي هذه اللحظة النقية

أشعر بأذرع الحياة تلمني

أستسلم

موقنة برحمة السماء



خلود المعلا، شاعرة من الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على الماجستير في إدارة المشروعات من جامعة ريدنج ببريطانيا، وليسانس لغة عربية من جامعة بيروت، وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات، تم تكريمها مع ثلاثة شعراء من العالم ضمن مبادرة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لشعراء السلام عام 2016.

حازت على جائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب 2008 مهرجان أصيلة بالمغرب، صدر لها خمسة دواوين شعرية ومختارات: “هنا ضيعت الزمن” صدر عام 1997، “وحدك” صدر عام 1999 عن الدار المصرية اللبنانية، “هاء الغائب” صدر عام 2003 عن الفارابي واتحاد كتاب الإمارات، “ربما هنا” في عام 2008 عن الفارابي.