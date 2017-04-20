فورد تقدم منحتين ماليتين للمشروعات البيئية فى مصرالخميس، 20 ابريل 2017 08:08 م
سلّمت شركة «فورد موتور كومبانى»، منحتين ماليتين بلغت قيمتهما 15 ألف دولار دعماً لاثنين من المشروعات البيئية فى مصر، وهما مشروع للتثقيف البيئى فى الجيزة، وآخر للعمل مع صيادى الأسماك جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية.
وكانت منظّمة «تراثيات» المصرية غير الحكومية للتنمية الاجتماعية، قد تقدمت بمشروعها ضمن فئة التثقيف البيئى، مع التركيز على تلوّث الهواء والماء فى أرياف منطقة الجيزة المصرية، وبالاستفادة من المنحة البالغة 9 آلاف دولار أمريكى، سيعمل برنامج المشروع على ترويج منتجات صديقة للبيئة، والتخلّص السليم من النفايات البيولوجية، ضمن باقة من الجهود الشاملة لتطبيق حلول تعمل على تحسين مستوى الحياة فى المجتمعات المحلية فى نطاق ضيّق.
وقدّم كريستوفر ناريندر سينغ بونيان من جامعة نوتنجهام فى المملكة المتحدة، فكرة للتعاون مع مجتمعات البدو التى تعتمد على صيد الأسماك فى جنوب سيناء مصر، عبر مشروع للحفاظ على ثروتهم السمكية فى الشعاب المرجانية، اعتماداً على الثقافة والمعرفة التقليدية.
وفاز هذا المشروع، الذى يربط بين القديم والحديث، بالمنحة المخصّصة لفئة أفضل مشروع مشاركة مجتمعية، وقدرها 6،000 دولار أمريكى.
وقام برنات زابو مدير عام شركة فورد فى شمال أفريقيا وأشرف البستانى نائب مدير فورد فى شمال أفريقيا وطارق عبداللطيف المدير الإقليمى ووكيل فورد من مؤسسة أوتو جميل، بتسليم المنحة إلى همت صلاح الدين إسماعيل على من «تراثيات».
أما المشروع الثاني، فتلقّى منحة الفئات الخاصة البالغة 6 آلاف دولار، للتعاون مع مجتمعات البدو التى تعتمد على صيد الأسماك فى الحفاظ على الشعاب المرجانية.
وبعيداً عن مصر، تلقّى المشاركون الفائزون من الكويت، وقطر، ولبنان، والمغرب وتونس، ضمن برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة، بإجمالى 120 ألف دولار أمريكى.
ومع مرور 16 عاماً على انطلاقته فى الشرق الأوسط، أصبح برنامج منح «فورد» للمحافظة على البيئة من أكبر المبادرات المؤسسية من نوعها فى المنطقة، والتى تسعى لتمكين الأفراد والمنظمات غير الربحية الذين يتبرعون بالجهد والوقت للحفاظ على سلامة البيئة فى مجتمعاتهم.
ومنذ انطلاقته فى الشرق الأوسط وحتى توسّعه إلى شمال أفريقيا، قدّم برنامج منح فورد موتور كومبانى للمحافظة على البيئة منحات لأكثر من 200 مشروع بقيمة تزيد على 1.64 مليون دولار.
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