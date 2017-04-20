لمستخدمي "ويندوز".. 3 برامج مجانية هامة يجب تثبيتهاالخميس، 20 ابريل 2017 08:08 م
تتوفر الكثير من البرامج المجانية المفيدة لمستخدمي نظام ويندوز سواءً بالإصدار الأخير ويندوز 10 أو الإصدارات السابقة، لكن هناك 3 برامج مجانية مفيدة وضرورية لكافة مستخدمي ويندوز وهي كالتالي:
برنامج CCleaner
هذ البرنامج أحد البرامج الضرورية والغنية عن التعريف، فمن خلاله يمكن تنظيف حاسبك الشخصي من الملفات المؤقتة مثل ملفات تعريف الارتباط في كافة المتصفحات المثبتة على حاسبك وسجل الزيارات وتنظيف سجل النظام Registry وإصلاحه بنقرة زر واحدة، كما يوفر البرنامج العديد من الأدوات المفيدة الأخرى مثل إزالة تثبيت البرامج أو إصلاحها، وكذلك تحليل القرص الصلب واستعادة النظام والتحكم ببرامج بدء التشغيل وغيرها من الأدوات،حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
برنامج WinUtilities Free
يُقدم البرنامج مجموعة من المزايا المجانية لتعزيز أداء النظام وتخصيص الإعدادات، فمثلاً يتيح التطبيق إزالة الملفات غير المرغوب بها من القرص الصلب وإصلاح أخطاء النظام وإدارة بدء التشغيل وجدولة المهام وتحرير ذاكرة الوصول العشوائي واكتشاف الملفات المكررة وحذف الاختصارات التالفة وغيرها من الأدوات التي تعزز الأداء.
برنامج Clover
برنامج Clover يعتبر بمثابة إضافة ذكية وخفيفة لمستكشف الملفات على نظام ويندوز، من خلالها يمكن إضافة تبويب متعدد كما هول الحال مع متصفح جوجل كروم، فيمكنك تصفح المجلدات والأقراص داخل الحاسب الشخصي بنفس طريقة استعراض المواقع عبر أكثر من تبويب في المتصفح، الأمر الذي يتيح للمستخدم مرونة وسرعة أكبر في استكشاف الملفات أثناء العمل على الحاسب.
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