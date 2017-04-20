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عطل في خدمات الانترنت بمصر.. تعرف على الأسباب!
الانترنت

عطل في خدمات الانترنت بمصر.. تعرف على الأسباب!

الخميس، 20 ابريل 2017 08:19 م

قالت مصادر بشركتي “أورانج” و”لينك دون نت”، مساء اليوم الخميس، إن مستخدمي خدمة الانترنت في مصر بما فيها خدمات “الثري جي”، يواجهون صعوبات منذ الساعة الخامسة من مساء اليوم، وذلك لعطل فني لدى الشركة الدولية المزودة لخدمات الانترنت في مصر.

وقالت المصادر، إن مسؤولي الشركة الدولية، التي لم تسمها، أكدوا للشركات مقدمة الخدمة في مصر، أن «العطل لن يستمر طويلاً»، إلا أن الشركات المصرية تحاول نقل الخط الدولي إلى شركة أخرى.

من جانبها، أكدت شركة «نور» لخدمات الانترنت، أن «تأثر خدمة الانترنت» في مصر يرجع إلى مشكلة فنية لدى الشركة الدولية التي تزود الشركات العاملة في مصر بالخدمة.

كان مستخدمو خدمات الانترنت في مصر قد واجهوا صعوبات مساء اليوم للحصول على الخدمة سواء على الأجهزة الشخصية أو الهواتف المحمولة.

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