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رئيس الوزراء يصدر قرار بشأن تحديد اختصاصات وزارة شئون مجلس النواب
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرار بشأن تحديد اختصاصات وزارة شئون مجلس النواب

الخميس، 20 ابريل 2017 08:31 م
أ ش أ

أصدر المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 884 لسنة 2017، بأن تختص وزارة شئون مجلس النواب بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدي كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات وذلك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور في مجلس النواب ولجانه من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل بِما يخصه بذلك وبالاتجاهات العامة لذلك في المسائل الهامة .
كما تضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم، بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الأنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة وإبداء رأي الحكومة فيما يرد من تقارير لتلك المجالس من ملاحظات وتوصيات وذلك بالتعاون مع الوزرات والجهات والهيئات المختصة .
وتضمن القرار أيضا الإشراف علي ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والأطلاع علي التقارير الدولية الهامة والرد علي ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وما يكلفها به مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من مهام آخري تتفق وطبيعة اختصاصها، فيما تضمن القرار ايضا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3156 لسنة 2015 .

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