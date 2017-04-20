مع تزايد الحديث عن المسائل المتعلقة بالاختراق والخصوصية والتجسس على المستخدمين وغيرها من المسائل الأمنية، تبرز دائماً الشبكات الافتراضية الخاصة المعروفة اختصاراً باسم VPN كأحد الوسائل المساعدة للمستخدمين لتعزيز الناحية الأمنية عند استخدام الهواتف الذكية والحواسيب.

مع ذلك فهناك الكثير من الاعتقادات الخاطئة حول استخدام الـ VPN ولا يزال البعض يقوم بالترويج لهذه الاعتقادات على حساباتهم على الشبكات الاجتماعية، وإليكم أشهر 5 اعتقادات خاطئة حول الـ VPN لا ينبغي عليك تصديقها على الإطلاق، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

الخدمة المجانية مثل المدفوعة

يعتقد الكثير من المستخدمين أن الاعتماد على خدمة VPN مجانية سيغنيه عن استخدام تلك المدفوعة، أو أن الخدمة المجانية توفر مزايا الخدمة المدفوعة، وهذا اعتقاد غير صحيح بالمرة، فالأمر لا يشبه هنا تطبيق لالتقاط صور سيلفي مميزة، فحينها لن تجد مشكلة من الاعتماد على تطبيق مجاني.

أما تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة فتطلب أساساً دفع مقابل الخوادم بحسب الجودة والنوعية، وبالتالي فإن الخدمات المجانية في هذا المجال إما أن تطلب التخلي عن بعض المعلومات الشخصية كالبريد الإلكتروني وبيانات التصفح وغيرها من المعلومات أو من خلال عرضها للإعلانات.

وبالتالي المسألة ستكون غير منطقية نوعاً ما، فأنت تلجأ إلى شبكة افتراضية خاصة بالأساس لحماية بياناتك بشكل كامل وليس لأن تحمي بياناتك من أطراف وتبيعها لأخرى،

إبطاء شديد لسرعة الإنترنت، من أشهر المعتقدات الخاطئة حول خدمات الـ VPN أنها تسبب إبطاء شديد لسرعة الإنترنت، وهذا أيضاً اعتقاد غير صحيح روجه غالباً الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات مجانية أو غير موثوقة وهو ما يقودنا للاعتقاد الأول من جديد.

فخدمات VPN القوية والموثوقة لا تتسبب في إبطاء سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ، ومع أن حدوث بطء للسرعة قد يكون من الأشياء الواردة فعلاً عند الاتصال بهذه الشبكات لكنه لا يكون بصورة كبيرة، طبعاً هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي لخفض السرعة من بينها طريقة التشفير التي تعتمد عليها الخدمة وكذلك بعد الخادم عن موقعك الأصلي أو وجود ضغط كبير على الخادم، وهي مسائل ينبغي عليك مراعاتها عند الاشتراك في خدمة معينة حتى لا تتأثر السرعة.

استخدامها في الأشياء غير القانونية فقط

هل شاهدت مسلسل Mr. Robot من قبل؟ حسناً، بعض الأشخاص لديهم اعتقاد أن مستخدمي شبكات VPN هم مثل شخصية إليوت في المسلسل، فكل ما يفعلونه هو الاختراق أو بعض الأعمال غير القانونية، وهذا أكثر الاعتقادات إثارة للسخرية.

الكثير من المستخدمين يقومون بالاعتماد على هذه الخدمات لمجرد الوصول إلى خدمات قد تكون غير متوفرة في بلدانهم أو لحماية بياناتهم الشخصية وتجنب وقوعها بأيدي المخترقين وذلك عبر تشفير البيانات بشكل كامل أثناء استخدام الإنترنت.

ستحميني من أي شيء

التعامل مع خدمات VPN على أنها الحل السحري لكل المشاكل الأمنية التي قد تواجهها هو أيضاً اعتقاد خاطئ تماماً، فخدمات VPN لن تحميك من أي شيء على الإنترنت، فالكثير من التهديدات الأمنية ستبقى على حالها مثل زيارتك لبعض المواقع التي تتضمن برمجيات خبيثة أو التعرض لصفحات التصيد والاحتيال أو إصابة جهازك بالفيروسات وغيرها.

لا يهم أيها تستخدم

من المهم أن تعرف أن عملية اختيارك لخدمة VPN بشكل صحيح هي مسألة مهمة للغاية، فالاعتقاد الذي يريد إيهامك بأنه عليك فقط تفعيل الخدمة عن معرفة التفاصيل والاختيار الدقيق هو اعتقاد خاطئ، فيجب عليك أن تعرف طريقة التشفير التي تعتمدها هذه الخدمات، فبعضها يقدم أنظمة تشفير آمنة وعالية الجودة والبعض الآخر لا يفعل، هناك عوامل أخرى مهمة عند الاختيار من بينها الأسعار وموقع الخادم وبروتوكولات الاتصال ودوافعك الخاصة وراء استخدام هذه الخدمات.