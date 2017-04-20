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مقتل مستشار عسكري روسي في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش السوري
قوات روسية

مقتل مستشار عسكري روسي في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش السوري

الخميس، 20 ابريل 2017 08:53 م
أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس ، مقتل ضابط روسي يعمل مستشارًا عسكريًا لدى الجيش السوري جراء هجوم شنه مسلحون على القوات الحكومية السورية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الرائد سيرجي بوردوف ، الذي عمل مستشارًا عسكريًا لدى الجيش السوري ، قتل نتيجة الهجوم ، مضيفة أنه كان ضمن مجموعة من المستشارين العسكريين الروس يؤدي المهام المتعلقة بتدريب تشكيل من تشكيلات الجيش الحكومي السوري.

وتابع أنه أثناء هجوم شنه المسلحون على موقع للجيش السوري قام بتنظيم عملية حالت دون اقتحام مساكن العسكريين من قبل المهاجمين ، مؤكدًا أن الرائد الروسي أصيب بجروح قاتلة أثناء المعركة.

ونفت وزارة الدفاع تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية عن مقتل عسكريين روسيين اثنين في سوريا.

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