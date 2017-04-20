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بالفيديو.. هذه النصيحة تجنبك الأمراض النفسية لتعيش حياة أطول
السعادة

بالفيديو.. هذه النصيحة تجنبك الأمراض النفسية لتعيش حياة أطول

الخميس، 20 ابريل 2017 07:54 م

تشير الكثير من المعلومات أننا ككائنات حية بحاجة لقضاء بعض الوقت في الخارج، لكننا لا نفعل ذلك بشكل كاف.

وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، توضح دراسات أن العيش في الأحياء الخضراء يساعد على انخفاض خطر الموت المبكر والإصابة ببعض الأمراض النفسية، وهو ما أشار إليه مقطع الفيديو. للمشاهدة. اضغط هنا.

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