تشير الكثير من المعلومات أننا ككائنات حية بحاجة لقضاء بعض الوقت في الخارج، لكننا لا نفعل ذلك بشكل كاف.

وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، توضح دراسات أن العيش في الأحياء الخضراء يساعد على انخفاض خطر الموت المبكر والإصابة ببعض الأمراض النفسية، وهو ما أشار إليه مقطع الفيديو. للمشاهدة. اضغط هنا.