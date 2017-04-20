كشفت البورصة المصرية في بيان لها عن نتيجة الطرح العام لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وحمل الإعلان اسم الورقة المالية: “راية لخدمات مراكز الاتصالات، وكود الترقيم الدوليك “EGS74191C015”، وكود رويترز: “RACC.CA”.

جاء بمضمون الإعلان: “أنه بالإشارة إلى الطرح العام لأسهم الشركة المصدرة التي انتهت في الفترة المحددة لتسجيل أوامر شراء الأسهم اليوم 20 أبريل 2017، تود إدارة البورصة أن تعلن أن إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت 50،757،662 سهم وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 10.36 مرة تقريبا”.