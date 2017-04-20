 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 09:17 مساءً
روابط سريعة
سعيد حساسين يتفاوض مع شقيق علاء ولي الدين لبيع قناة العاصمة
سعيد حساسين

سعيد حساسين يتفاوض مع شقيق علاء ولي الدين لبيع قناة العاصمة

الخميس، 20 ابريل 2017 07:48 م
وكالات

كشفت مصادر أن الإعلامي سعيد حساسين، مالك قناة “العاصمة” دخل مؤخرًا في مفاوضات مع معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، من أجل مشروع شراكة في قناة “العاصمة الأولى”.

وأضافت المصادر أن “حساسين” يبحث منذ فترة عن شريك معه بالقناة، وأن المفاوضات بدأت منذ أيام بينه وبين “معتز” و”تامر”، ومن المقرر أن يتم استئجار القناة لمدة خمس سنوات، أو دخولهما كشريكين مع “حساسين”، في حال الوصول لصيغة توافقية بينهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3