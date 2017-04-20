كشفت مصادر أن الإعلامي سعيد حساسين، مالك قناة “العاصمة” دخل مؤخرًا في مفاوضات مع معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، من أجل مشروع شراكة في قناة “العاصمة الأولى”.

وأضافت المصادر أن “حساسين” يبحث منذ فترة عن شريك معه بالقناة، وأن المفاوضات بدأت منذ أيام بينه وبين “معتز” و”تامر”، ومن المقرر أن يتم استئجار القناة لمدة خمس سنوات، أو دخولهما كشريكين مع “حساسين”، في حال الوصول لصيغة توافقية بينهم.