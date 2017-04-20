هل حدث يوماً أن وضعتَ هاتفك على الوضع الصامت، ولم تعرف أين هو؟ أو نسيت مكانه وتريد الوصول إليه؟

يبدو أن هناك حلاً لهذه المشكلة، فقط تحتاج إلى موبايل آخر وراديو في يدك، قم بالاتصال برقم هاتفك وشغِّل الراديو على أي إذاعه، وتجوَّل في المكان الذي تركت فيه هاتفك، وحين يقترب الراديو من مكان الهاتف ستسمع صوت التشويش في الإذاعة خلال الاتصال، وستتمكن من الوصول لهاتفك المختفي، إن لم يعجبك هذا الحل التقليدي فهناك بعض الابتكارات الإلكترونية التي ستساعدك، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

جهاز Qmote

هذا الجهاز الصغير المبين بالصورة الذي يبلغ ثمنه حوالي 19 دولاراً، يمكنه التحكم في الهاتف عن بعد، سواء هواتف “آي فون” أو “أندرويد”، يمكنك من خلاله تشغيل الموسيقى أو المنبه عبر البلوتوث، وفي حال فقدتَ جهازك في مكان قريب يمكنك تشغيل المنبه الذي سيُرشدك إلى مكان الموبايل.

تطبيق Whistle Phone Finder

هذا التطبيق خاص بأجهزة الأندرويد، كما أنه يعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ويساعد صاحبَ الهاتف على إيجاده من خلال تشغيل مقطع صوتي أو أغنية أو إذا قام المستخدم بالتصفير، يمكن كذلك تغيير الطريقة التي يرد بها الهاتف على الصافرة، من خلال إعدادات التطبيق التي تمكن الشخص من اختيار الطريقة المناسبة.

تطبيق Find My iphone

ويعمل على أجهزة iOS فقط، وبمجرد فقدان هاتفك تتمكن من خلال هذا التطبيق من إيجاد مكان الهاتف على الخريطة باستخدام هاتف آخر، ميزة هذا التطبيق أنه يكشف مكان وجود الهاتف حتى في حال كان الهاتف مغلقاً أو كانت بطاريته فارغه من الشحن.