أفاد مسئول عراقي اليوم الخميس، بمقتل 20 مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية ضد التنظيم شاركت فيها قوة أمريكية غربي محافظة الرمادي .

وقال المسئول - حسبما أوردت قناة ( العربية ) الإخبارية - ” إن قوة من مقاتلي عشيرة البونمر قوامها 120 مقاتلا بمساندة القوات الأمريكية وعددهم خمس همرات قاموا بعملية عسكرية ضد داعش في منطقة الابغلية شمال مدينة راوه غرب الرمادي”.

وأضاف المسئول أن عناصر داعش كانوا يريدون الهجوم على مدينة حديثة غرب الرمادي ، لافتا الى أنه تم قتل 20 إرهابيا من تنظيم داعش خلال العملية والاستيلاء على أسلحتهم .

م ا ق/ع ع