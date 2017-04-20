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الخميس 20 ابريل 2017 07:34 مساءً
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مقتل 20 مسلحا من "داعش" في عملية عسكرية بدعم أمريكي غربي الرمادي بالعراق
قوات عراقية - الشرطة العراقي

مقتل 20 مسلحا من "داعش" في عملية عسكرية بدعم أمريكي غربي الرمادي بالعراق

الخميس، 20 ابريل 2017 07:34 م
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أفاد مسئول عراقي اليوم الخميس، بمقتل 20 مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية ضد التنظيم شاركت فيها قوة أمريكية غربي محافظة الرمادي .

وقال المسئول - حسبما أوردت قناة ( العربية ) الإخبارية - ” إن قوة من مقاتلي عشيرة البونمر قوامها 120 مقاتلا بمساندة القوات الأمريكية وعددهم خمس همرات قاموا بعملية عسكرية ضد داعش في منطقة الابغلية شمال مدينة راوه غرب الرمادي”.

وأضاف المسئول أن عناصر داعش كانوا يريدون الهجوم على مدينة حديثة غرب الرمادي ، لافتا الى أنه تم قتل 20 إرهابيا من تنظيم داعش خلال العملية والاستيلاء على أسلحتهم .

م ا ق/ع ع

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