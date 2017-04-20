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مجلة "تايم" تدرج بوتين على قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مجلة "تايم" تدرج بوتين على قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

الخميس، 20 ابريل 2017 07:50 م
أ ش أ

أدرجت مجلة “تايم” الأمريكية، من جديد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن قائمة تضم أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وتقسم المجلة القائمة إلى فئات، مثل: “الجبابرة” المبدعون”… إلخ، ووضعت المجلة الرئيس الروسي ضمن قائمة القادة، وشملت قائمة الزعماء أيضا رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والفلبين وتركيا وبابا الفاتيكان وغيرهم من الشخصيات السياسية المؤثرة.

وتنشر المجلة مقالة عن كل شخصية من الواردة في القائمة، يكتبها مؤلفون مختلفون، وكتب المقالة عن بوتين الرئيس السوفييتي ميخائيل جورباتشوف، الذي أشاد بدور بوتين في الحفاظ على الدولة الروسية وتعزيز مركزها الاقتصادي.

وكانت مجلة التايم قد أعطت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب “رجل العام”، عام 2007، بينما حصل عليه العام الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما شغل الرئيس الروسي المركز الأول في تصنيف الأشخاص الأكثر نفوذا في العالم عام 2015، وفقا لآراء قراء المجلة.

يذكر أن مجلة “تايم” الأمريكية التي تصدر أسبوعيا منذ عام 1923، تنشر استطلاعها حول أكثر 100 شخصية مؤثرة على نطاق العالم منذ عام 1999.

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