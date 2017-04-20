الإسكندرية .. تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة رقم (46)، وذلك بمقر الأكاديمية بأبي قير في الإسكندرية.

القاهرة.. تقيم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤتمر ومعرض مدينة زويل لعلوم الطب الحيوي، وذلك بمقرها بمدينة الشيخ زايد، بحضور العديد من الشخصيات الهامة في مجال علوم الطب الحيوي .

القاهرة.. تنطلق، احتفالات مكتبة المستقبل - أحد المراكز الثقافية بجمعية مصر الجديدة - بأعياد الربيع والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تستهلها بمعرض للفن التشكيلي، بالتعاون مع صالون حلم للإبداع.

القاهرة .. تختتم، فعاليات، المؤتمر الطبي الرابع للقلب، الذي تقيمه مستشفيات هيئة قناة السويس، بمشاركة عدد كبير من أساتذة القلب في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفندق ماريوت الزمالك.

القاهرة .. يستضيف قصر البارون، فى العاشرة صباحا ” مهرجان أطفال مصر ” للاحتفال بيوم اليتيم وذلك ضمن مبادرة ” طوف وشوف ” والتي تنظمها إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار .

القاهرة .. تشارك مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، فى أكبر حدث نسائي يتضمن أنشطة وفعاليات تهم المرأة “جميلة ##Jamila## -” ، وذلك بمقر المبنى اليوناني بوسط البلد.

القاهرة .. ينطلق، في الثامنة صباحا، ماراثون “جولد جيم زايد للدراجات” ، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضية والحفاظ على اللياقة البدنية، ومن المقرر أن ينطلق من أمام “جولد جيم” بالشيخ زايد وحتى الربوة .

القاهرة .. يستقبل مسرح “الجيزويت” بالقاهرة، فى السادسة والنصف مساء، فرقة “ولسه للفنون” بعرضها المسرحي “إنسيان”.

القاهرة .. تستكمل، غدا، فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية ، بمشاركة أكثر من خمسة وعشرون فرقة فنية من مختلف ثقافات العالم تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام”.

القاهرة.. يستقبل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي، فى الثامنة مساء، افتتاح العرض المسرحي الغنائي “ليلة”.

القاهرة .. تحيي فرقة التخت العربي، فى الثامنة مساء، حفلا بقيادة الدكتور ياسر معوض، على مسرح الجمهورية.

القاهرة .. تنظم دار نهضة مصر للنشر، في الثانية ظهرا، احتفالية للأطفال ‎بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، وذلك بمقر بمكتبة دار نهضة مصر بالمهندسين.

القاهرة .. يقام، في الثالثة والنصف عصرا، أكبر كرنفال دولي بشارع المعز، وذلك فى إطار فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية ً.

القاهرة .. يحيى الفنان اكرم الشرقاوي، فى الثامنة مساء، حفلا موسيقيا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة .. تحيي فرقة lechatss petite الفنية، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا .

القاهرة .. يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا، فى الثامنة مساء، حفلا فنيا تحييه فرقة “عمدان النور” .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى السابعة والنصف مساء، حفلا للإنشاد الديني يحييه المنشد” الشيخ إيهاب يونس”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

المنصورة.. تختتم في الرابعة عصرا، أعمال مؤتمر “الارتقاء بالصحة النفسية للمراهقين” والذي ينظمه قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة ، وذلك بفندق الجامعة .

القاهرة .. تقام، في الرابعة والنصف عصرا، المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر للكرة النسائية بين فريقا دجلة والإعلاميين، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يقام أيضا حفل ختام الموسم الرياضي بنفس الملعب ويتم خلاله توزيع الجوائز .

القاهرة – مدريد.. يلتقي فريقا إشبيلية وغرناطة، فى التاسعة مساء، وذلك فى إطار مباريات الأسبوع 33 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

القاهرة-نيون.. تجرى، في الثانية عشر ظهرا، مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بمدينة “نيون” السويسرية.

القاهرة.. يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب على ملعب النادي، لتصحيح الأخطاء للاعبين والتي وقعت خلال مباراة طلائع الجيش أمس فى الدوري الممتاز.