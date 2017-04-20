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مكتب التحقيق الروسي: انتحاري مترو بطرسبرج تلقى أموالا من جهات تركية
تفجير بطرسبورح ـ روسيا

مكتب التحقيق الروسي: انتحاري مترو بطرسبرج تلقى أموالا من جهات تركية

الخميس، 20 ابريل 2017 07:08 م
أ ش أ

أعلن مكتب التحقيق الروسي، أن شقيق المنظم المفترض للعمل الإرهابي في مترو سانت بطرسبرج، أكرم عظيموف، تواصل مع الانتحاري أكبرجون جاليلوف، وحوّل له الأموال التي تسلمها في تركيا من عضو مجموعة إرهابية دولية.

وجاء في قرار القاضية يلينا لينسكايا، حول اعتقال عظيموف، بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: ” وقد قدم التحقيق أدلة على أن عظيموف، تواصل مع جليلوف، وحوّل له المال.
وهذه الأموال من أجل الإعداد للهجوم الإرهابي استلمها في تركيا من عضو نشط في منظمة إرهابية دولية.

كما اتهم القرار عظيموف بالعمل في تزوير الوثائق، من أجل أن يتمكن أعضاء هذه المنظمة من التحرك بحرية على الأراضي الروسية “.

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