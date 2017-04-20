اعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خطتها لتوليد 7.5% بحد أدنى من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يستهلكها سيتي سنتر ألماظة حال افتتاحه. يأتي هذا في إطار استراتيجية الشركة في مجال الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية للتأثير بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة في كل الأسواق التي تعمل بها. وفي هذا الإطار، يخضع سيتي سنتر ألماظة الذي مازال تحت الإنشاء لمبادئ وأهداف الاستدامة لدى ماجد الفطيم، باعتباره ثالث المراكز التجارية التي تمتلكها وتديرها ماجد الفطيم في مصر تحت علامة سيتي سنتر التجارية. وقد تم وضع أهداف الاستدامة استناداً للتقييم العملي لجدوى المشروعات التي تطلقها ماجد الفطيم، بالإضافة لدمج الطاقة الشمسية كلما أمكن وتقييم إمكانية استخدام طاقة الأرض الحرارية فيما بعد في التبريد.

وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، أصبحت أهداف الاستدامة الخاصة بمشروعات ماجد الفطيم الجديدة، بما فيها سيتي سنتر ألماظة، من الأمور الحيوية التي تحرص على تطبيقها بشكل كبير، حيث يتم التركيز على آليات السوق والتشريعات الخاصة بالاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. الجدير بالذكر أن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة تستهدف توليد 20٪ من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد (9500 ميجاوات) بحلول عام 2020، مع توليد ما لا يقل عن 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية.



يقول إبراهيم الزعبي، رئيس قطاع الاستدامة في ماجد الفطيم: “إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يتماشى مع طموحات ماجد الفطيم الحالية، ويعد بمثابة صفقة رابحة للمجتمعات والشركات والحكومات. في الوقت نفسه يُعد الالتزام بالطاقة المتجددة هو التطور الطبيعي في رحلتنا نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الاستدامة في المنطقة، فإننا نأمل أن نستمر في وضع أفضل ممارسات وسياسات الاستدامة التي تدعم المجتمعات التي نعمل فيها، وتصبح نموذجاً يُحتذي للشركات الأخرى”.

وعلى مدار العام الماضي، واصل سيتي سنتر ألماظة القيام بالعديد من الفاعليات للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع المحلي، بما في ذلك تنفيذ برنامج التدريب العملي، وبرنامج التدريب الصيفي، وتقديم حوافز خاصة للعاملين لتحقيق أهداف الصحة والسلامة. وضم أول برنامج للتدريب العملي في سيتي سنتر ألماظة 10 من طلاب كلية الهندسة، قاموا بمرافقة كبار مديري المشروعات، ومنسق الاستدامة في الشركة، ومنسق معايير الريادة في مجال الطاقة والتصميمات البيئية وذلك في مكاتبهم وكذلك في الزيارات الميدانية لمواقع العمل للاطلاع على أنشطتهم اليومية واكتساب خبرة عملية في مجال عملهم.

وفي عام 2016 أتاح برنامج التدريب الصيفي الذي أطلقه سيتي سنتر ألماظة الفرصة لعدد من طلاب كلية الهندسة تدريبا عمليا خلال فترة الصيف.

وبالإضافة لالتزام سيتي سنتر ألماظة بدعم التعليم، فإن مبادرات الصحة والسلامة أيضاً تشغل قمة أولويات ماجد الفطيم. حيث أطلق سيتي سنتر ألماظة برنامج للحوافز الشهرية للعاملين وفقاً لمدى تلبيتهم لأهداف الصحة والسلامة بالشركة. ويتضمن هذا البرنامج حوافز مالية مثل قسائم شراء من كارفور يتم توزيعها على العاملين المؤهلين في أول خميس من كل شهر.

ومن المقرر افتتاح سيتي سنتر ألماظة عام 2019، حيث يأتي ضمن خطة ماجد الفطيم الاستثمارية الضخمة بقيمة 1.4 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 23 مليار جنيه مصري) في السوق المصري. كما تتضمن الخطة الاستثمارية أيضاً العديد من المشروعات من بينها مول مصر الذي تم افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى التوسع في سيتي سنتر المعادي، وإقامة أربعة مراكز تسوق في المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة وتطوير أربعة مراكز تسوق جديدة في القاهرة الكبرى. وقد تم وضع حجر الأساس لسيتي سنتر ألماظة في 14 يناير 2016، باستثمارات تبلغ 4 مليار جنيه مصري.

