سيتي سنتر ألماظة يضع معايير جديدة للطاقة المتجددةالخميس، 20 ابريل 2017 07:02 م
اعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خطتها لتوليد 7.5% بحد أدنى من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يستهلكها سيتي سنتر ألماظة حال افتتاحه. يأتي هذا في إطار استراتيجية الشركة في مجال الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية للتأثير بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة في كل الأسواق التي تعمل بها. وفي هذا الإطار، يخضع سيتي سنتر ألماظة الذي مازال تحت الإنشاء لمبادئ وأهداف الاستدامة لدى ماجد الفطيم، باعتباره ثالث المراكز التجارية التي تمتلكها وتديرها ماجد الفطيم في مصر تحت علامة سيتي سنتر التجارية. وقد تم وضع أهداف الاستدامة استناداً للتقييم العملي لجدوى المشروعات التي تطلقها ماجد الفطيم، بالإضافة لدمج الطاقة الشمسية كلما أمكن وتقييم إمكانية استخدام طاقة الأرض الحرارية فيما بعد في التبريد.
وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، أصبحت أهداف الاستدامة الخاصة بمشروعات ماجد الفطيم الجديدة، بما فيها سيتي سنتر ألماظة، من الأمور الحيوية التي تحرص على تطبيقها بشكل كبير، حيث يتم التركيز على آليات السوق والتشريعات الخاصة بالاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. الجدير بالذكر أن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة تستهدف توليد 20٪ من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد (9500 ميجاوات) بحلول عام 2020، مع توليد ما لا يقل عن 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
يقول إبراهيم الزعبي، رئيس قطاع الاستدامة في ماجد الفطيم: “إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يتماشى مع طموحات ماجد الفطيم الحالية، ويعد بمثابة صفقة رابحة للمجتمعات والشركات والحكومات. في الوقت نفسه يُعد الالتزام بالطاقة المتجددة هو التطور الطبيعي في رحلتنا نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الاستدامة في المنطقة، فإننا نأمل أن نستمر في وضع أفضل ممارسات وسياسات الاستدامة التي تدعم المجتمعات التي نعمل فيها، وتصبح نموذجاً يُحتذي للشركات الأخرى”.
وعلى مدار العام الماضي، واصل سيتي سنتر ألماظة القيام بالعديد من الفاعليات للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع المحلي، بما في ذلك تنفيذ برنامج التدريب العملي، وبرنامج التدريب الصيفي، وتقديم حوافز خاصة للعاملين لتحقيق أهداف الصحة والسلامة. وضم أول برنامج للتدريب العملي في سيتي سنتر ألماظة 10 من طلاب كلية الهندسة، قاموا بمرافقة كبار مديري المشروعات، ومنسق الاستدامة في الشركة، ومنسق معايير الريادة في مجال الطاقة والتصميمات البيئية وذلك في مكاتبهم وكذلك في الزيارات الميدانية لمواقع العمل للاطلاع على أنشطتهم اليومية واكتساب خبرة عملية في مجال عملهم.
وفي عام 2016 أتاح برنامج التدريب الصيفي الذي أطلقه سيتي سنتر ألماظة الفرصة لعدد من طلاب كلية الهندسة تدريبا عمليا خلال فترة الصيف.
وبالإضافة لالتزام سيتي سنتر ألماظة بدعم التعليم، فإن مبادرات الصحة والسلامة أيضاً تشغل قمة أولويات ماجد الفطيم. حيث أطلق سيتي سنتر ألماظة برنامج للحوافز الشهرية للعاملين وفقاً لمدى تلبيتهم لأهداف الصحة والسلامة بالشركة. ويتضمن هذا البرنامج حوافز مالية مثل قسائم شراء من كارفور يتم توزيعها على العاملين المؤهلين في أول خميس من كل شهر.
ومن المقرر افتتاح سيتي سنتر ألماظة عام 2019، حيث يأتي ضمن خطة ماجد الفطيم الاستثمارية الضخمة بقيمة 1.4 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 23 مليار جنيه مصري) في السوق المصري. كما تتضمن الخطة الاستثمارية أيضاً العديد من المشروعات من بينها مول مصر الذي تم افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى التوسع في سيتي سنتر المعادي، وإقامة أربعة مراكز تسوق في المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة وتطوير أربعة مراكز تسوق جديدة في القاهرة الكبرى. وقد تم وضع حجر الأساس لسيتي سنتر ألماظة في 14 يناير 2016، باستثمارات تبلغ 4 مليار جنيه مصري.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
المتحدث العسكرى: مقتل 19 تكفيريا في قصف جوي بشمال ووسط سيناء
أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ، فضلا عن تدمير 4عربات ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية ، ...Thu, 20 Apr 2017 10:13:35 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT