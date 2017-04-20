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وصول رئيس سلطة الطيران السعودي إلى القاهرة لحل أزمة المعتمرين
المعتمرين المتكدسين فى السعودية ـ عمره ـ معتمرـ موسم الحج

وصول رئيس سلطة الطيران السعودي إلى القاهرة لحل أزمة المعتمرين

الخميس، 20 ابريل 2017 07:13 م
وكالات

أكد مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أن فريق إدارة الأزمات الخاص بشركة الميناء يدير أزمة المعتمرين المسافرين على الخطوط الجوية السعودية من غرفة إدارة الأزمات الخاصة بمبنى الشركة وبمشاركة جميع الجهات السيادية والأمنية.
وأسفرت اتصالات وزير الطيران المدنى مع وزير النقل السعودي عن إحداث تقدم كبير، حيث وصل إلى القاهرة رئيس سلطة الطيران المدنى السعودى، ويصل الليلة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السعودية للإشراف على سفر رحلات الركاب العالقين بالمطار.
ويذكر أنه وصل إلى مطار القاهرة 9 طائرات إضافية تابعة للخطوط السعودية من منتصف الليل إلى الآن تم إقلاع 4 طائرات، وجار تجهيز 5 طائرات للإقلاع بالركاب العالقين خلال ساعات لإنهاء الأزمة.

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