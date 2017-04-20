أقام يمينون إسرائيليون حفل شواء، ظهر الخميس، بالقرب من أحد السجون التي يخوض فيها فلسطينيون، إضراباً عن الطعام.

وبادرت منظمة “شبيبة الاتحاد الوطني”، اليمينية إلى تنظيم هذا الحفل، بالقرب من سجن “عوفر” الإسرائيلي القريب من رام الله، استفزاز الاسرى.

وقال الموقع الإلكتروني للقناة السابعة التابعة للمستوطنين، إن اليمينيين الإسرائيليين أقاموا الحفل لمدة تصل إلى 45 دقيقة قبل أن تطلب الشرطة الإسرائيلية من القائمين عليه، وقفه.

وارتدى القائمون على الحفل قبعات، ورفعوا لافتات عليها شعار” الاتحاد الوطني”، وسط تواجد لعدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان.

وتقع المنطقة التي تم تنظيم حفل الشواء فيها، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت القناة السابعة:” تم تنظيم الحدث بهدف كسر روح الإرهابيين، ولدعوة الحكومة الإسرائيلية لعدم الاستسلام لابتزازهم”.

وقال أوفير سوفر، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني للقناة ذاتها:” حان الوقت لعدم الاستماع إلى المضربين عن الطعام”.

وأضاف:” ندعو الحكومة وقادتها إلى تشديد ظروف الحياة على الإرهابيين”، على حد تعبيره.

ويمتنع الاسرى الفلسطينيون في الإضراب عن تناول كل أنواع الطعام، ويكتفون بالماء والملح.

وكان مئات الاسرى الفلسطينيين قد بدأوا الإثنين الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم.