 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 07:45 مساءً
روابط سريعة
أمن قنا يشن حملة مرورية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون
حملة مرورية

أمن قنا يشن حملة مرورية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

الخميس، 20 ابريل 2017 06:54 م
محيط - أحمد زكى

شنت مديرية أمن قنا بالتعاون مع وحدات مرور المحافظة حملة مرورية كبرى لإعادة الانضباط للشارع القنائي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 203 مخالفة مرورية متنوعة نموذج 125، وسحب رخصة قيادة وتيسير 190، ومخالفة خط سير 73، وإزالة ملصقات 96، حجز دراجة بخارية بدون لوحات معدنية 87، السير يسار الطريق 39، عدم صلاحية الإطارات 97، وعدم استخدام حزام الأمان 101.

وخلال الحملة تم سحب 66 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 97 الرخصة لمخالفة البيئة، و109 مخالفة انتظار خاطئ، و33 لعدم صلاحية الانور، و 19 لعدم تشميع الحمولة، و 7 لتجاوز السرعة، ز7 للسير عكس الاتجاه، و93 التحدث في المحمول، و54 تحميل ركاب الصندوق، و9 حجز سيارة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3