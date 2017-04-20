شنت مديرية أمن قنا بالتعاون مع وحدات مرور المحافظة حملة مرورية كبرى لإعادة الانضباط للشارع القنائي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 203 مخالفة مرورية متنوعة نموذج 125، وسحب رخصة قيادة وتيسير 190، ومخالفة خط سير 73، وإزالة ملصقات 96، حجز دراجة بخارية بدون لوحات معدنية 87، السير يسار الطريق 39، عدم صلاحية الإطارات 97، وعدم استخدام حزام الأمان 101.

وخلال الحملة تم سحب 66 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 97 الرخصة لمخالفة البيئة، و109 مخالفة انتظار خاطئ، و33 لعدم صلاحية الانور، و 19 لعدم تشميع الحمولة، و 7 لتجاوز السرعة، ز7 للسير عكس الاتجاه، و93 التحدث في المحمول، و54 تحميل ركاب الصندوق، و9 حجز سيارة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.