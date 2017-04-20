أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن إصابة 19 مواطنا في حادث انقلاب “مينى باص” اليوم ، بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى بمشاركة 9 سيارات إسعاف.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.