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الصحة: 19 إصابة حصيلة حادث انقلاب أتوبيس بشرم الشيخ
حوادث انقلاب سيارات

الصحة: 19 إصابة حصيلة حادث انقلاب أتوبيس بشرم الشيخ

الخميس، 20 ابريل 2017 06:56 م
وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن إصابة 19 مواطنا في حادث انقلاب “مينى باص” اليوم ، بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى بمشاركة 9 سيارات إسعاف.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

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