قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة اليوم لوزارة الداخلية، ولقائها مع اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، كان هدفها الرئيسي دعم ومساندة الجهود الكبيرة لهذا الجهاز الوطني في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التى لاهدف لها سوى إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى فى البلاد.

قال عابد، فى بيان له، أصدره منذ قليل، وبعد لقاء اللجنة مع وزير الداخلية وقيادات الوزارة إن اللجنة بجميع أعضائها وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية رسخ فى وجدانها مجموعة من الحقائق المهمة، والتى سوف ننقلها للرأى العام فى مختلف دوائرنا الانتخابية بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر فى مقدمتها التصريحات الواضحة والحاسمة من وزير الداخلية وقيادات الوزارة أن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسى مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود والحفاظ على مصر وعلى الشعب المصرى.

وأضاف أن الحقيقة الثانية التى رصدتها اللجنة هى استمرار وزارة الداخلية بداية من جميع قياداتها وإلى أحدث فرد التحق بها فى حربها وبلا هوادة ضد الإرهاب ومن خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع قواتنا المسلحة الباسلة حتى تثبت مصر للعالم كله أن مصر وحدها ومن خلال التعاون بين جميع مؤسساتها ووحدة وتماسك شعبها نجحت فى هزيمة الارهاب وتخليص مصر من شروره وأهدافه الخبيثة.

وأكد عابد أن الجميع تأكد أن جهاز الشرطة الوطنى لن يتوانى لحظة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مهما كلفه ذلك الأمر من تضحيات، مشيرا إلى أن الحقيقة الثالثة التى رصدتها اللجنة انه منذ اعلان حالة الطوارئ فى مصر لم يتم أى انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر وان هناك تعليمات حاسمة من وزير الداخلية على ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون خلال التعامل مع المواطنين حتى مع إعلان حالة الطوارئ.

وتابع أن الحقيقة الرابعة التى رصدتها اللجنة تتعلق بايجابية كبيرة وغير مسبوقة من الشعب المصرى فى مساندة جهود الأجهزة الأمنية فى التصدى للارهاب، وهذا الأمر أكدته دائما لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لان مسئولية مواجهة الإرهاب تقع على عاتق الدولة والشعب الذى أصبح يبادر بإبلاغ أجهزة الأمن عن أى وقائع يرصدها بشأن الإرهابيين.

الحقيقة الخامسة التى رصدتها لجنة حقوق الإنسان خلال اللقاء أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها، مؤكدا أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 - 2018 والتى سوف يناقشها مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة سوف تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية، بحسب عابد.

وأكد “عابد” أن الحقيقة السادسة التى رصدتها اللجنة هى خطورة وسائل التواصل الاجتماعى وأنه لابد من التصدى لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والأعمال الاجرامية والتكفيرية من خلال استخدام هذه الوسائل، موضحا أن جميع اعضاء اللجنة أعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة والجيش والشرطة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهابيين.