استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له بقاعدة شرق القاهرة الجوية، كما أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكوبرى القبة وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لمصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد الجانبان لقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في المجال العسكري، ودعم علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، مشيراً إلي أهمية تعزيز التنسيق والتشاور من أجل الدفع قدماً بجهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتوحيد الجهود الدولية الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطرة وتهديداته الممتدة علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه أكد وزير الدفاع الامريكى دعم بلاده للجهود التى تبذلها مصر فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتقديره للمساعى المصرية الرامية لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.