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نائب ترامب يزور أكبر مسجد في إندونيسيا كبادرة تواصل مع المسلمين
نائب ترامب مايك بنس

نائب ترامب يزور أكبر مسجد في إندونيسيا كبادرة تواصل مع المسلمين

الخميس، 20 ابريل 2017 06:17 م
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زار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الخميس جامع “الاستقلال” أكبر مساجد إندونيسيا التي تعد أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، في بادرة رمزية للإدارة الأمريكية المتهمة بإذكاء الإسلاموفوبيا.

استهل بنس زيارته لإندونيسيا بالإشادة بالإسلام المعتدل فيها ودوره “الملهم” ثم زار جامع الاستقلال الذي تشرف قبته البيضاء على وسط العاصمة جاكارتا.

وخلع بنس حذاءه قبل التجول في المسجد الذي يعد كذلك الأكبر في جنوب شرق آسيا برفقة زوجته وابنتيه اللواتي غطين رءوسهن بمناديل.

ويقوم بنس حاليًا بجولة في كوريا الجنوبية واليابان وأندونيسيا وأستراليا تهدف إلى التخفيف من حدة خطاب ترامب.

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