تعرف على "عيب" السيارات الكهربائيةالخميس، 20 ابريل 2017 06:10 م
حذر تقرير بريطاني من التداعيات السلبية لانتشار السيارات الكهربائية في البلاد، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى ضغط كبير على التيار الكهربائي وانقطاعه في بعض المناطق.
ويقول التحالف الأخضر وهو مركز بحثي متخصص في شؤون البيئة إنه في حال اصطفت 6 سيارات للتزود بالطاقة الكهربائية في إحدى نقاط الشحن، فإن ذلك سيؤدي إلى نقص في التيار الكهربائي في المنطقة ذاتها، وفق ما أوردت صحيفة “التايمز” البريطانية الخميس.
وقال المركز إن شبكة الطاقة في بريطانيا غير مؤهلة لتزايد هذا النوع من السيارات، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل وقف “الكارثة” المتمثلة في خطر انقطاع التيار الكهرباء والاستهلاك الكبيرة للطاقة الكهربائية.
وتوجد في بريطانيا حاليا 100 ألف سيارة كهربائية مع توقع أن يصل العدد إلى 4.6 مليون سيارة عام 2025، مع انخفاض تكاليف هذه السيارة.
ويرى المركز أن المشكلة تتجلى في أن هناك 11 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في البلاد، لكن سائقيها يفضلون شحنها في النقاط القريبة من منازلهم، ما يؤدي للضغط على التيار الكهربائي.
وأوضح أن عدم التحكم في عملية شجن المركبات الكهربائية قد يؤدي إلى تقليص التيار المتوفر في الأحياء، خلال ساعات الذروة المسائية في نحو نصف مناطق بريطانيا مع حلول 2023.
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