تنطلق السبت القادم فاعليات ملتقى دندرة الثقافى بعنوان( القراءة فى مصر واقع وحلول )بقرية دندرة شمال قنا، بمشاركة مايقرب من ١٠ آلاف شخصية عامة وثقافية من محلية ودولية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ألقيت كلمة الأديب الراحل محمد جمال الغيطاني كما تم عرض فيلم تسجيلي عن حيا وأعماله باعتباره شخصية المنتدى لهذا العام.

بالإضافة للعديد من الأمسيات الثقافية والشعرية والفكرية لأدباء ومثقفي إقليم الصعيد وفقرة خاصة عن فن التحطيب المصرى.