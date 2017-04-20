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الخميس 20 ابريل 2017 06:07 مساءً
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فيس بوك "توفر" الإنترنت عبر الهليكوبتر
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فيس بوك "توفر" الإنترنت عبر الهليكوبتر

الخميس، 20 ابريل 2017 06:06 م

أعلنت شركة فيس بوك أنها تعمل على تطوير طائرة مروحية صغيرة يمكن نشرها في حالات الطوارئ لتوفير خدمة الإنترنت.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر فيس بوك السنوي الذي عقد بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن الطائرة الجديدة المفترضة ستوفر “بنية تحتية فورية” لتوفير خدمة الإنترنت في أوقات الأزمات، مشيرةً إلى أنه سيطلق على الطائرة اسم “تيزر تينا”.

تستعمل الهليكوبتر في حالات الطوارئ بحيث انها تعتبر مفيدة على سبيل المثال بعد حدوث إعصار يوقف حركة الإنترنت في المنطقة أو كوارث طبيعية أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت فيسبوك ستقوم ببناء أسطول خاص بها من الطائرات المروحية لهذا الغرض، أم انها ستعمل مع أحد الشركاء في مجال الاتصالات لبناء أسطول لها.

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