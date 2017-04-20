طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النوويالخميس، 20 ابريل 2017 07:03 م
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الولاييات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تنكر إقرارها بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
وقال ظريف -في تغريدة على موقع (تويتر) نقلتها وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية اليوم الخميس- “إن الاتهامات الأمريكية الخاوية لا يمكن أن تغطي على إقرارها (واشنطن) بتنفيذ إيران تعهداتها في اطار خطة العمل المشترك الشاملة”.. و”إنه على أمريكا أن تغير مسارها وأن تنفذ التزاماتها”، فيما يبدو ردا علي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بشأن إيران.
يذكر ان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قال مؤخرا في مؤتمر صحفي إن الصفقة النووية مع إيران بشأن برنامجها النووي فشلت في تحقيق أهدافها.
واضاف تيلرسون: “خطة العمل الشاملة المشتركة فشلت في بلوغ أهدافها، (ألا وهي) الوضع غير النووي لإيران.. (ما حصل) فقط يؤجل هدفهم ليصبحوا دولة نووية”، وتابع: “هذه الصفقة تعتبر فشل النهج الماضي”.
جاءت تصريحات تيلرسون في وقت أكد في رسالة الي رئيس مجلس النواب الامريكي بال رايان ان ايران نفذت تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، والبيت الابيض مدد فترة تعليق الحظر 90 يوما.
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