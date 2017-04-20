 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 07:48 مساءً
روابط سريعة
وزارة الطيران: التنسيق مع الجانب السعودي لحل أزمة المعتمرين
شريف فتحى وزير الطيران المدنى يلتقي وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف‎

وزارة الطيران: التنسيق مع الجانب السعودي لحل أزمة المعتمرين

الخميس، 20 ابريل 2017 06:12 م
أ ش أ

صرح المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني باسم عبد الكريم، أن وزير الطيران شريف فتحى على اتصال وتنسيق دائم مع سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل السعودي لحل أزمة معتمري الخطوط السعودية العالقين بمطار القاهرة الدولي.
وقال المستشار الإعلامى -في بيان اليوم الخميس- إنه بناء علي هذه الاتصالات المكثفة أوفد وزير النقل السعودي رئيس سلطة الطيران المدني السعودي للقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية والمتوقع وصوله القاهرة اليوم للعمل علي حل الازمة سوياً مع مسؤولي المطار.
وأكد عبدالكريم أن هناك تنسيقا بين الجانبين المصري والسعودي في جميع المجالات وكلاهما يعملان على تسهيل مهمة سفر الركاب.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3