صرح المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني باسم عبد الكريم، أن وزير الطيران شريف فتحى على اتصال وتنسيق دائم مع سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل السعودي لحل أزمة معتمري الخطوط السعودية العالقين بمطار القاهرة الدولي.

وقال المستشار الإعلامى -في بيان اليوم الخميس- إنه بناء علي هذه الاتصالات المكثفة أوفد وزير النقل السعودي رئيس سلطة الطيران المدني السعودي للقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية والمتوقع وصوله القاهرة اليوم للعمل علي حل الازمة سوياً مع مسؤولي المطار.

وأكد عبدالكريم أن هناك تنسيقا بين الجانبين المصري والسعودي في جميع المجالات وكلاهما يعملان على تسهيل مهمة سفر الركاب.