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الخميس 20 ابريل 2017 06:03 مساءً
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بنك مصر يوقع مذكرتي تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية
بنك مصر

بنك مصر يوقع مذكرتي تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية

الخميس، 20 ابريل 2017 06:02 م
محيط

كشف بنك مصر عن قرب التوقيع على اتفاقية مع بنك التنمية الصيني بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمدة 8 سنوات.

وقال البنك، إنه تم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية Sinosure لمنح بنك مصر ضمانات بحد أقصى 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل المشروعات التي تسهم فيها شركات صينية مع البنك الصناعي التجاري الصيني” “ICBC” “Industrial & Commercial Bank of China.

ويأتي ذلك لمنح بنك مصر تسهيلات مباشرة على ذمة الضمانات الصادرة من Sinosure بنسبة مساهمة صينية تختلف حسب طبيعة المشروعات في أنشطة متعددة، منها الطاقة والمعدات والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.

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