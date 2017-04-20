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قريبا على فيس بوك.. التواصل باستخدام العقول فقط
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قريبا على فيس بوك.. التواصل باستخدام العقول فقط

الخميس، 20 ابريل 2017 06:00 م

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه يعمل على تطوير واجهة “دماغ الكمبيوتر”، التي من شأنها أن تتيح للمستخدمين التواصل باستخدام عقولهم فقط.

وقال مؤسس الموقع، مارك زوكربير[، خلال مؤتمر فيس بوك السنوي F8، إن التكنولوجيا هي امتداد لعمل الشركة في المجال الواقعي.

وأضاف: “نحن نعمل على أشياء أبعد من الواقع، وهذا يشمل العمل حول واجهات الدماغ المباشرة التي ستتيح للناس التواصل باستخدام عقولهم فقط”.

وأشار إلى أن المشروع “بعيد جدا”، لكنه وعد بكشف المزيد من التفاصيل قريبا.

وفي انتظار ذلك، أطلق فيسبوك منصة جديدة لمؤثرات الكاميرا، التي ستقدم للمصورين أدوات مختلفة من أجل التقاط صور “واقعية” بواسطة الكاميرا الموجودة في التطبيق.

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