المفتي لوفد عراقي: مرصد الإفتاء يعمل على مدار الساعة لحماية الأمة من الأفكار الهدامةالخميس، 20 ابريل 2017 05:59 م
قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن “مرصد دار الإفتاء يعمل على مدار الساعة في رصد وتحليل وتفنيد كل الدعاوى والأباطيل التي تطلقها الجماعات المتطرفة، حماية للأمة من الانسياق خلف هذه الأفكار الهدامة”، مشيرا إلى أن “دار الإفتاء المصرية أصبح لديها رصيد كبير في مجال مكافحة الإرهاب فكريا، والتصدي لأفكاره المتطرفة والرد عليها”.
جاء ذلك خلال استقبال مفتى الجمهورية اليوم الخميس لرئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي بإقليم كردستان بالعراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا؛ حيث بين لهم الدور الكبير الذي قامت به مصر في التصدي للإرهاب عسكريا وفكريا، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية متمثلة في كل مؤسساتها لمحاصرة هذه الظاهرة السيئة.
وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء ومرصدها تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لعلماء الاتحاد فيما يخص أمور الفتوى وعلومها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الشيخ سعيد الكردي رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي بإقليم كردستان أن الاتحاد استفاد كثيرا من تجربة دار الإفتاء المصرية ومرصدها التكفيري في دحر فتاوى داعش بالعراق.
وأشار إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب ويرصد كل ما يصدر عن مرصد دار الإفتاء المصرية ويترجمه باللغة الكردية لكي ينتفع به المسلمون في الإقليم، ولكي يساهم في تنوير عقول الشباب والحيلولة دون انضمامهم إلى صفوف التنظيم المتطرف داعش.
وأكد رئيس اتحاد الدين الإسلامي بالعراق أن الاتحاد يرصد كل التقارير التي تصدر عن مرصد الإفتاء بمجرد نشرها وترجمتها ونشرها بما يناسب المسلمين بالعراق ولكي تتصدى للفكر المتطرف لداعش.
وتابع الكردي إن الاتحاد استفاد كثيرا من فتاوى دار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن دار الإفتاء المصرية من أهم دور الإفتاء التي يعتمدون على فتاواها خاصة في النوازل والمستجدات الفقهية لما لها من تاريخ عريق في الإفتاء، ولما تتسم به من منهج وسطي يناسب الجميع ليس في مصر وحدها بل في كل مكان في العالم.
وأبدى رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي بكردستان تطلعه للاستفادة من تجربة دار الإفتاء في تفكيك الفكر المتطرف وفق منهجية علمية منضبطة.
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