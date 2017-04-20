أكد الأمين العام لحزب (جبهة التحرير الوطني) الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس اليوم الخميس أن وحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني هما مسألتان مقدستان لا رجعة فيهما عند الحزب.

وقال ولد عباس - خلال لقاء جماهيري شعبي بولاية سطيف اليوم في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل - “إن وحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني تعدان من المبادئ الجوهرية لحزبه التي لا يجوز المساس بها” .. مضيفا :”لن نسمح بالتفريط في شبر من هذا الوطن أو في حبة رمل منه”.

وجدد تمسك حزب جبهة التحرير الوطني ببرنامج رئيس الجمهورية قائلا : “إن الرئيس بوتفليقة صانع التاريخ والنضال والبناء والتشييد”.

وبشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل .. قال ولد عباس إنه يأتي في ظل الدستور الجديد ، مضيفا أن تشريعيات الرابع من مايو المقبل ستكون شفافة وديمقراطية وستحترم فيها كل الأصوات لأن الأهم هو مستقبل البلاد قبل أن يدعو مناضلي الحزب إلى الاستعداد لحصد ال19 مقعدا المتاحة لولاية سطيف في المجلس الشعبي الوطني المقبل.