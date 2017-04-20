تدخل وزير السياحة يحيى راشد، لمواجهة أزمة المعتمرين التي نتجت عن تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة و المدينة، وأمر بتكوين لجنة أزمات بالتنسيق مع غرفة الشركات، لحل الأزمة التي نتج عنها تكدس المعتمرين المسافرين من القاهرة، وكذلك المعتمرين العائدين من مطار جدة.

وأكد وزير السياحة في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أنه أجرى اتصالا برئيس الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن سلمان، الذي استجاب وأجرى الاتصالات اللازمة مع المسئولين في شركة الخطوط الجوية السعودية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية سيصل إلى القاهرة خلال ساعات لحل هذه المشكلة قبل انتهاء اليوم.

وأضاف الوزير أن جميع المسافرين المتواجدين بالفنادق تم نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي صالة (١) حيث تم الإعلان عن مغادرة 10 رحلات من القاهرة إلى جدة خلال الساعات القادمة في إطار استعادة حركة طيران الخطوط السعودية لحالتها الطبيعية.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن ظاهرة تكدس الركاب بمبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار القاهرة الدولي منذ أمس جاءت نتيجة تأخر وصول 14 رحلة طيران خاصة بشركة طيران الخطوط السعودية والذي أدى إلى تأخر إقلاع الرحلات المقرر إقلاعها من المبنى الجديد إلى كل من جدة والمدينة المنورة، إضافة إلى 6 رحلات طيران للشركة السعودية تجاوز الطاقم الطائر بها لساعات التشغيل مما أدى إلى تأخير أكثر من 4 طائرات لمدة أكثر من 7 ساعات.

وأوضحت أن تأخر وصول وإقلاع الطائرات في المواعيد المقررة لها أدت إلى خلل في جداول التشغيل للخطوط السعودية، لافتة إلى أن ما حدث أمر عارض وشركة ميناء القاهرة تقوم بالتنسيق على مدار الساعة مع المسؤولين بالشركة السعودية في سبيل راحة الركاب المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم وأن ما حدث أمر طارئ خارج عن المألوف من الخطوط السعودية.